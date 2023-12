SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Comida é sempre uma boa opção de presente: funciona para entusiastas e para quem só gosta de comer, sem se prender a novidades.

A seleção a seguir reúne dez ideias como geleias, méis e cafés brasileiros (de ingredientes e produção nacional) que atendem aos dois públicos.

Os itens, a partir de R$ 19, funcionam bem sozinhos ou combinados, a depender do bolso -e da freguesia.

AZEITE DO RS

Um dos representantes da produção nacional, a Sabiá começou em 2018 na serra da Mantiqueira e, quatro anos mais tarde, passou a produzir também no Rio Grande do Sul. Tem blends (feito com diferentes tipos de azeitona) e varietais (com apenas um tipo), como o koroneiki (R$ 94, 250 ml), feito essa variedade grega plantada no Sul do país que tem aromas de tomate, maçã verde e grama cortada -e um amargor mais pronunciado.

lojaazeitesabia.com.br

BOLO DE ROLO EM SP

Ninguém precisa esperar uma viagem para Pernambuco para trazer a São Paulo o bolo de massa finíssima enrolada com doce de goiabada (450 g; R$ 60 ou R$ 65 por delivery). A receita é um dos destaques da mercearia que fica na entrada do restaurante Altar Cozinha Ancestral. Instalada na Vila Madalena, a casa de dona Carmem Virgínia, também vende outros produtos como temperos e bebidas.

R. Medeiros de Albuquerque, 270, Beco do Batman. Tel.: 3034-4260 @restaurantealtarsp

CAFÉ GESHA DA MANTIQUEIRA

Nascida na Etiópia, uma das variedades de café mais valorizadas no mundo, o gesha, produz bebidas aromáticas, com notas florais e acidez balanceada. Vindo da fazenda Santuário Sul, em Carmo de Minas, na porção mineira da serra da Mantiqueira, o gesha (R$ 120; 250 g) do Pato Rei se assemelha à regra. Mais acessível, o lote rapadura do Cerrado Mineiro (R$ 60; 250 g) tem doçura, leve floral e frutado que lembra pêssego.

patoreisp.com.br

CAJU AMIGO ENGARRAFADO

Não só brasileiro, esse drinque é mais especificamente paulistano: foi inventado no extinto bar Pandoro, point de personalidades aberto nos anos 1950. A receita foi engarrafada pela marca APTK em uma versão feita com cajuína, suco de limão natural e vodca. Custa R$ 130 com 375 ml, ou quatro doses, e pode ser comprada online.

aptkspirits.com

GELEIA DE FRUTAS BRASILEIRAS

Ingredientes sazonais, muitos deles nativos, são usados para produção de geleias -por isso, muitos produtos são sazonais. É o caso da versão feita com jabuticaba (R$ 33), que tem textura firme e que leva pedacinhos da casca. Outra receita (R$ 33) é a geleia de cambuci, fruta nativa da Mata Atlântica, de sabor cítrico pronunciado.

douceurdoceu.com

GIM COM INGREDIENTES LOCAIS

A destilaria brasileira Yvy lançou os rótulos Terra e Ar depois de ter feito expedições pelo país para pesquisar ingredientes locais incluídos nas fórmulas. A versão Ar (R$ 99) é destilada na presença de açaí, cambuci, pitanga e guaraná, entre outros ingredientes. Além do site próprio, a marca pode ser comprada em redes como St Marche e Mambo. Tem à venda refil em lata de alumínio (R$ 75,90)

yvydestilaria.com.br

KETCHUP FAMILIAR

Lançada em 2014, a Strumpf ficou conhecida por produzir ketchup com pedaços generosos de tomate, que aparecem em versões como o rústico (R$ 21) e o defumado (R$ 21). Com o tempo, a linha ganhou também outros integrantes, como maioneses (R$ 19, a verde, com manjericão) e o caramelo de cebola (R$ 23). Em promoção até dia 23, o kit com quatro mostardas (com picles, com grãos, americana e Dijon) mais rélish de pepino sai de R$ 136 por R$ 108,80.

strumpf.com.br

MÉIS DE ABELHAS NATIVAS

O mel de abelhas nativas tem muitas gradações de texturas, aromas e sabores. Pioneira nesta produção, a Mbee tem diferentes versões como o de uruçu-amarela (leve, com alta acidez e sensação alcoólica que lembra licor) e de tiúba (floral e de doçura média), ambos R$ 95 (R$ 140 g) cada.

lojambee.com.br

VERMUTE COM BOTÂNICOS BRASILEIROS

A loja online da Companhia dos Fermentados é parte de um grupo com escola e editora voltadas à fermentação. Muito desse conhecimento e dos produtos vendidos giram em torno de ingredientes brasileiros. É o caso dos vermutes: tem de jabuticaba (R$ 134), de caju (R$ 134) e de caqui com botânicos brasileiros (R$ 129). O livro "Fermentação à Brasileira" também é boa opção de presente. ciadosfermentados.com.br

PÉ DE MOLEQUE DE CASTANHA-DO-PARÁ

O doce brasileiro aparece em uma versão feita com castanha-do-pará caramelizada, coberta com chocolate 40% cacau (R$ 63,90, com 11 unidades). A chocolateria bean to bar também tem opções como o bombom de jabuticaba recheado com ganache de jabuticaba (R$ 89, com 14 bombons).

R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 57, Pinheiros. Tel. 95980-2222. gallette.com.br. @gallette_pinheiros