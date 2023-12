SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luísa Sonza venceu a categoria "música mainstream" por "Chico" durante o WME Awards 2023, nesta quinta-feira (14), mas não subiu ao palco para pegar o troféu.

Mesmo presente no evento, Sonza não subiu ao palco após ser anunciada como vencedora por Titi Müller e Marimoon, e causou um climão.

As duas apresentadoras ficaram no vácuo, questionaram onde estava a cantora e, como ela não apareceu, saíram do palco. Na saída, Titi disse que Sonza estaria no banheiro e receberia o troféu depois.

"Chico" é uma canção escrita por Sonza para o ex-namorado, o influenciador Chico Moedas, e virou um hit nas plataformas musicais. A relação dos dois, entretanto, chegou ao fim em setembro, após a cantora expor que foi traída. Desde então, ela não fala mais o nome do ex ao entoar a música nos shows.

Luísa Sonza marcou presença no WME Awards 2023. A artista abriu a premiação com uma performance em homenagem à Rita Lee. A organização do evento não explicou por que a artista não foi receber a honraria. Até o momento, Sonza também não se manifestou.