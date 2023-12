SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Seu Eleno, pai do cantor gospel Pedro Henrique, desabafou sobre o luto que está enfrentando.

Ele disse que recebeu as imagens do filho passando mal, mas que demorou algumas horas para ter a informação correta sobre o que tinha acontecido. "Para mim e para a minha esposa aconteceu de uma forma muito cruel. A gente estava alegre e, de repente, vi meu filho tombar no palco a quilômetros de distância. Ninguém me falava o que tinha acontecido, o que houve. Entramos no maior desespero, na madrugada veio a fatídica notícia", afirmou Eleno durante participação no programa Encontro com Patrícia Poeta, da TV Globo.

Ainda não há data para o velório do corpo de Pedro Henrique. O que se tem de confirmação oficial é que será realizado em Porto Seguro (BA), cidade em que os pais dele moram. "Até agora estamos aqui aguardando para fazer o velório do Pedro como ele era, um homem digno, pai de família, o melhor filho que alguém poderia ter", completou.

MORTE DE PEDRO HENRIQUE

O cantor gospel Pedro Henrique morreu aos 30 anos, na quinta-feira (14), em Feira de Santana, na Bahia. O músico estava cantando quando passou mal e caiu no chão. "Pedro estava participando de um evento fechado. Ele foi convidado. Caiu cantando, teve convulsões e faleceu", disse Giovani Mandelli, diretor da gravadora Todah Music, em conversa com o UOL.

Pedro sofreu um infarto fulminante. O cantor morava no Rio de Janeiro e deixa a mulher, Suilan Barreto, e a filha Zoe, de pouco mais de dois meses.