RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Jason Momoa, 44, recebeu várias críticas dos fãs depois de uma participação em um programa da TV inglesa. O astro de franquia "Aquaman" teria ficado de costas para a chef Nigella Lawson durante boa parte de entrevista ao badalado "The One Show", da BBC, e os telespectadores não o perdoaram.

Momoa, que já ficou nu em entrevista para uma revista masculina, foi ao programa para falar de "Aquaman 2: O Reino Perdido". Disse que tem vontade de continuar interpretando o personagem, ou permanecer na DC Comics de alguma forma e respondeu perguntas sobre o longa recém-lançado aos apresentadores Jermaine Jenas e Lauren Laverne.

O astro de Hollywood apareceu ao lado do ator norte-irlandês James Nesbitt, e de Nigella e passou boa parte de costas para a também convidada da atração. "Jason Momoa sentou de costas para Nigella o tempo todo no sofá. Feio", expressou um internauta. "Alguém sabe dizer que a Nigella Lawson fez para o Jason Momoa?", questionou o segundo seguidor. "Não sabia que Momoa é um homem indelicado", observou o terceiro usuário do X.