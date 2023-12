ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Filho do apresentador José Luiz Datena, Joel Datena recusou propostas de SBT e Record para sair da Band. O jornalista aceitou a proposta da TV do Morumbi (bairro da zona sul de São Paulo) e renovou seu contrato por longo prazo.

Seu antigo vínculo acabaria em 2024, mas Joel agora tem contrato até o fim de 2027, segundo apurou a reportagem. Ele seguirá no comando do Bora Brasil, jornal matinal da Band, e substituindo o pai nas folgas do titular do vespertino Brasil Urgente.

As ideias de SBT e Record com Joel Datena eram distintas. A TV de Silvio Santos o convidou para gravar um teste para o novo programa matinal da emissora, que será comandado por Regina Volpato e Michelle Barros.Com isso, ele estava no páreo com outros nomes que gravaram testes, como é o caso de Ivan Moré, ex-apresentador esportivo da Globo, e de Pedro Lins, ex-âncora da emissora no Recife. Ou seja, sua ida do ainda era uma possibilidade.

No caso da Record, a proposta foi mais incisiva. A TV de Edir Macedo acenou com a vontade de tê-lo comandando um dos programas jornalísticos transmitidos só para São Paulo pelo canal.

Joel também seria uma opção para o Cidade Alerta, caso Luiz Bacci, que tem contrato perto do fim, não renovasse. Nos bastidores, diz-se que o clima entre Bacci e a Record é ruim.

O filho de Datena, porém, optou por ficar onde está por gostar da emissora. Também pesou ele já ter um plano de carreira acertado com a chefia para os próximos anos, que leva em consideração a possibilidade de o pai disputar as eleições municipais de 2024.

O jornalista é visto como um sucessor natural do pai. Quando está no Brasil Urgente, ele não só mantém os números de audiência, como chega a ampliá-los em algumas ocasiões. Na última quinta-feira (14), o Brasil Urgente venceu o SBT sob seu comando, com picos de 4,5 pontos na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 207 mil indivíduos).