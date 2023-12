SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Festival de Cinema de Tiradentes, em Minas Gerais, anunciou a lista de filmes que compõem a mostra Aurora da edição de 2024. A seleção é a principal do evento e concede o troféu Barroco.

Como de costume, a lista conta com sete títulos, desta vez produzidos em São Paulo, Pernambuco, Paraná e Bahia. Entre eles está "Not Dead", o novo trabalho de Isaac Donato, que venceu a mostra em 2021 com o longa "Açucena".

Os selecionados do festival incluem ainda "Foram os Sussurros que me Mataram", de Arthur Tuoto, "Eu Também Não Gozei", de Ana Carolina Marinho, "Eros", de Rachel Daisy Ellis, "Lista de Desejos para Superagüi", de Pedro Giongo, "Sofia Foi", de Pedro Geraldo, e "O Tubérculo", de Lucas Camargo de Barros e Nicolas Thome Zetune.

O júri que avalia a mostra Aurora na próxima edição do festival é formado pelo diretor Affonso Uchôa, a escritora Aline Motta, a crítica Juliana Costa, a pesquisadora Lia Bahia e o poeta Uirá dos Reis.

A mostra de 2024 acontece entre os dias 19 e 27 de janeiro na cidade de Tiradentes, em Minas Gerais.