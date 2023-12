SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os aficionados pelos Beatles têm bons motivos para comemorar. Isso porque já está disponível edições atualizadas das coletâneas "1962-66" e "1967-70", conhecidas respectivamente como os álbuns vermelho e azul.

Os discos, que reúnem os maiores sucessos da banda inglesa, ganharam novas faixas. Além disso, elas foram remixadas por Giles Martin, filho do lendário George Martin, produtor que ficou conhecido como o "quinto beatle".

A coletânea "The Beatles 1962-1966", também conhecida como álbum vermelho, foi lançada originalmente em 1973, trazendo ao todo 26 sucessos, como "Yesterday", "Help!" e "Yellow Submarine". Na nova versão, foram incluídas outras 12 faixas.

"The Beatles 1967-1970", ou o álbum azul, também foi lançado em 1973 e tem clássicos como "Strawberry Fields Forever", "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" e "Lucy in the Sky with Diamonds". Originalmente, eram 28 faixas, número que aumentou para 37 depois dos acréscimos.

Uma das novidades do disco é a música "Now and Then", lançada em novembro. Anunciada como a última música dos Beatles, a canção apresenta a voz de John Lennon, já morto, e partes gravadas pelos membros vivos Paul McCartney e Ringo Starr, bem como pelo também morto George Harrison.

Apesar dos rumores, Ringo Starr negou que a voz de John Lennon tenha sido feita com o uso de inteligência artificial.

"Paul [McCartney] e eu não teríamos feito isso. É uma música linda e uma ótima maneira de finalmente fechar essa porta", disse o baterista. Segundo ele, a faixa era de fato uma composição inacabada, na qual John Lennon canta e toca piano.