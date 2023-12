SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Shayan e Nadja foram eliminados em saída dupla de A Fazenda 15. Os dois peões deram adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão do reality rural da Record neste sábado (16). A final da atração acontece no próximo dia 21. Agora, restam seis.

Eles disputavam a permanência no programa com Jaque, WL Guimarães e Márcia Fu. Jaque foi a primeira salva da eliminação do público. Em seguida, Adriane Galisteu anunciou a permanência de WL e a saída de Shayan.

"Eu quero te dizer que você pode acreditar em você, Nadja. Você é um mulherão. Muito sucesso aí fora", disse Adriane Galisteu após anunciar a saída da peoa.

A Record prepara três roças, sendo duas delas surpresas, que terão eliminações duplas. Uma prova também vai colocar um peão na berlinda caso ele aceite dinheiro. Quatro peões chegarão à final.