SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em São Paulo, fãs da cantora e compositora norte-americana Taylor Swift podem relembrar alguns sucessos da "The Eras Tour" ?turnê mais lucrativa da história, segundo o Guinness World Records?, que passou pelo Brasil, em novembro, com seis shows esgotados. O Candlelight, concerto à luz das velas, homenageará a artista em fevereiro, no Teatro Porto, na região central da cidade.

No sábado (3), às 17h e às 20h, acontecem apresentações comandadas pelo Quarteto de Cordas ? Monte Cristo. O setlist traz grandes sucessos da vencedora de onze Grammy Awards, como: "Lavender Haze", "Love Story", "cardigan", "Blank Space", "Enchanted", "Anti-Hero", "All Too Well" e "You Belong With Me".

As canções escolhidas pelos musicistas compõem a discografia de Taylor Swift, que conta com os álbuns "Taylor Swift" (2006), "Fearless" (2008), "Speak Now" (2010), "Red" (2012), "1989" (2014), "Reputation" (2017), "Lover" (2019), "folklore" (2020), "evermore" (2020) e "Midnights" (2022), além de versões regravadas.

O projeto Candlelight surgiu em 2019, nas cidades de Nova York, Madri e Paris e se espalhou por mais 87 cidades. No Brasil, os eventos ocorrem em teatros do Rio de Janeiro e São Paulo, além de Porto Alegre, Curitiba, Salvador e Fortaleza, por exemplo. No país, já foram realizadas 350 apresentações, que propõem um ambiente intimista com a iluminação do palco repleta de velas elétricas com lâmpadas de LED.

Na capital paulista, os ingressos para "Candlelight: Tributo a Taylor Swift" são gratuitos e distribuídos na bilheteria com duas horas de antecedência. O espetáculo, da produtora Fever, dura uma hora e não permite a entrada do público após o início do evento.

CANDLELIGHT: TRIBUTO A TAYLOR SWIFT

Quando 3 de fevereiro de 2024, às 17h e às 20h

Onde Teatro Porto, al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, região central

Preço Entrada gratuita

Classificação Livre