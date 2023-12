SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No dia 2 de abril de 1973, três anos após a separação dos Beatles, a gravadora EMI lançou dois álbuns duplos que formariam a coletânea definitiva com todos os grandes sucessos da banda inglesa. Mas nada é definitivo no pop. Depois de cinco décadas, esses discos retornam em novas versões, com inúmeras faixas a mais e toda a tecnologia disponível para tornar ainda mais sublime a música do quarteto.

As coletâneas "1962-1966" e "1967-1970" traziam, respectivamente, 26 e 28 canções, extraídas dos 13 álbuns de estúdio da banda, somadas a alguns singles. Por mais de duas décadas, enquanto durou a chamada era do vinil, foi a melhor opção para aqueles que pela primeira vez queriam se aventurar pela música dos Beatles.

Mesmo quando o CD passou a imperar no mercado, esses álbuns continuaram vendendo bastante. Em 2000, no entanto, veio "1", reunindo todas as músicas da banda que chegaram ao primeiro lugar nas paradas na Inglaterra ou nos Estados Unidos, e esse CD se tornou por duas décadas a coletânea mais atraente para um público menos exigente.

Agora, "1962-1966" e "1967-1970" retornam tão encorpadas que podem ser um presente de Natal irresistível até para quem já tem tudo que os Beatles gravaram. São 21 músicas adicionadas, entre elas "Now and Then", considerada a última canção da banda, lançada em novembro, depois de anos de trabalhos complementares de estúdio a partir de uma fita demo deixada por John Lennon.