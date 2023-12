SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Meghan Markle contou o presente que um de seus filhos esperava ganhar no Natal. O pedido, no entanto, foi logo negado pela duquesa de Sussex.

Durante um painel na última semana, para lançar um documentário do fotógrafo Misan Harriman, ela contou que Archie, seu filho mais velho, do casamento com o príncipe Harry, pediu uma câmera fotográfica de presente.

"Nosso filho de quatro anos, filho de quatro anos e meio, ele diz 'Não tenho quatro anos'. Bem, Misan estava mostrando a ele como tirar fotografia na última vez que esteve conosco, e eu comprei uma câmera para Archie e ele disse: 'Mas não é uma Leica como a do Misan", disse." "Eu falei: 'Você não vai ganhar uma Leica! Nem mesmo no Natal'."

Leica é uma marca alemã que produz câmeras fotográficas. A ex-atriz disse que o pequeno se inspira em Misan, que costuma fotografar a família. Além dele, o casal tem Lilibet, de dois anos.