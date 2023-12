ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo conseguiu crescer a audiência do Campeonato Brasileiro na TV por assinatura em 2023. Comparando-se com o ano passado, a subida foi de 16%. Com as transmissões do SporTV, seu canal esportivo na TV paga, os jogos de futebol chegaram a atingir 33 milhões de pessoas diferentes.

O alcance é um recorde histórico no SporTV, segundo dados obtidos pela Folha de S.Paulo. A transmissão deste ano no Brasileirão teve algumas novidades, como a faixa nobre do Super Brasileirão de Sábado, exibido aos sábados, às 21h.

Estreou também o Aquecimento SporTV, um pré-jogo com informações sobre a partida que vem a seguir. Para a Globo, as novidades ajudaram a estreitar ainda a relação do público com os jogos do Brasileirão no canal esportivo.

No ar desde meados de setembro, o Aquecimento SporTV teve mais de 38 horas de pré-jogo dedicadas aos confrontos do Brasileirão.

O programa alcançou mais de 14,7 milhões de pessoas, sendo Flamengo x Bragantino, na 30ª rodada, em 23 de novembro, o com maior número de telespectadores assistindo: mais de 2 milhões de pessoas.

A transmissão em 4K dos jogos de sábado à noite representou também um crescimento de 30% no comparativo com as transmissões da competição em 2022 no horário em que vai ao ar, entre 21h e 23h, impactando aproximadamente 24 milhões de pessoas diferentes.

A média de jogos da Série A exibidos no chamado Super Brasileirão de Sábado registrou 34% a mais de audiência se comparados com o índice de partidas do torneio em outros dias.

Já com relação às partidas, o confronto que rendeu os melhores índices foi entre Botafogo e Flamengo, em 2 de setembro, quando mais de 4,6 milhões de pessoas acompanharam o clássico carioca no Estádio Nilton Santos, vencido pelos rubro-negros por 2 a 1. Este jogo, inclusive, entrou para a lista das cinco maiores audiências da história da TV paga no Brasil.

Com a entrada do Premiere neste levantamento de jogos, o somatório dos dois canais ultrapassa 58 milhões de pessoas diferentes impactadas. Este valor é 20% superior ao alcance registrado com os jogos do Campeonato Brasileiro em 2022.