SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Silvana Taques e Gilberto Elias, pais de Larissa Manoela, ficaram sabendo do casamento da filha por meio das redes sociais. Ela oficializou a relação com André Luiz Frambach no último domingo (17).

Em entrevista ao gshow, o advogado dos pais afirmou que eles não foram convidados para a cerimônia. Larissa fez uma festa privada em sua mansão.

Os pais não estavam entre os convidados. "Eles receberam com naturalidade e serenidade na medida que era algo muito previsível que acontecesse", disse o advogado.

A relação de Larissa com os pais se desgastou neste ano. Ela resolveu gerenciar sua carreira depois de conflitos com Silvana.

Em entrevista ao Fantástico, exibida em agosto de 2023, Larissa contou que abriu mão de seu patrimônio. Ela passou a suspeitar que as finanças gerenciadas pelos pais apresentavam irregularidade.