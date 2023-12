SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Alec Baldwin, 65, se tornou o centro das atenções durante uma manifestação em Nova York após ser insultado por manifestantes pró-Palestina e contrários às ações do exército israelense.

Primeiro, Baldwin ouviu alguém que o mandou calar a boca e que ele não tinha vergonha. Depois, mais irritado, o ator confrontou o manifestante que queria saber se ele apoiava ou não Israel.

"Você trabalha em Hollywood. Então você condena Israel?", perguntou o rapaz. Baldwin cortou o cordão de isolamento e foi para cima do homem. "Você fez uma pergunta estúpida. Faça uma pergunta inteligente", respondeu ele, já com o rosto colado ao do manifestante.

A polícia afastou o artista do meio da multidão, mas nem mesmo isso foi capaz de fazer cessar os gritos contra ele. "A propósito, sua carreira está acabando", disse o homem.

Segundo o New York Post, Alec estava se voluntariando para dar aulas de atuação e não tinha a intenção de ir ao protesto.