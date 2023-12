SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das personagens mais icônicas e importantes dos quadrinhos brasileiros, Mônica, a líder da turma idealizada pelos quadrinhos de Maurício de Sousa, tem seus 60 anos celebrados com a exposição "Sempre Fui Forte", em cartaz na Casa das Rosas, na avenida Paulista.

Sob a curadoria de Jacqueline Mouradian, a mostra apresenta uma linha do tempo dividida em 12 salas do museu narrando desde os bastidores da criação da personagem até suas transformações nas telas de cinema e da TV, com filmes e séries live-action, passando pelo processo de consagração da personagem desde a publicação da primeira tirinha, em 1963, na Folha de S.Paulo.

Entre o material escolhido para a celebração estão ainda objetos como o primeiro coelho da personagem, a bicicleta do filme "Turma da Mônica - Laços", as primeiras tirinhas publicadas em jornais e miniaturas colecionáveis, como as da série "Mônica Toy". Uma das salas será dedicada ainda a obras inéditas de Maurício de Sousa.

A exposição "Sempre Fui Forte" fica em cartaz até o dia 20 de fevereiro com ingressos gratuitos.

SEMPRE FUI FORTE - MÔNICA 60 ANOS

Quando 20/12 a 20/02

Onde Casa das Rosas - av. Paulista, 37, Bela Vista, região central

Preço Grátis

Classificação Livre

Acessibilidade Arquitetônica

Há acesso e circulação sem barreiras físicas, sanitário adequado e local reservado para cadeirantes com acompanhante