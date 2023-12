SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A inteligência artificial pode ter ajudado a tirar uma dúvida histórica sobre a tela "Madona da Rosa", do pintor italiano Rafael Sanzio (1483-1520), exposta no Museu do Prado, em Madri, na Espanha.

Por muitos anos foram levantadas hipóteses de que o artista não teria feito sozinho a pintura, que retrata Maria, José, Jesus e João Batista. Agora, uma tecnologia desenvolvida pelo professor de computação visual Hassan Ugail, da Universidade de Bradford, concluiu que a maior parte da obra foi feita por Rafael, mas o rosto de José é trabalho de outro artista.

A conclusão, caso seja correta, confirma uma antiga hipótese que já questionava a autoria do rosto da figura. Há quem atribua este fragmento a Giuliano Romano, aluno de Rafael. A inteligência artificial foi treinada a partir de 49 obras incontestadas de Rafael e é, supostamente, é capaz de reconhecer seu trabalho com 98% de precisão.

A descoberta está registrada em um artigo publicado nesta quinta-feira na revista científica Heritage Science. A autoria da "Madona da Rosa" tem um histórico de ser questionada, e já foi atribuída a Innocenza da Imola, um artista de menor expressão. Mesmo após reafirmada a autoria de Rafael sobre a obra, sempre restou a suspeita de que a tela tivesse sido feita a quatro ou mais mãos.