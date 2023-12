SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dezembro é o mês em que Mariah Carey, 54, está em todas as playlists de Natal com o hit "All I Want For Christmas Is You". Às vésperas desse feriado, o namoro entre a cantora e o coreógrafo e dançarino Bryan Tanaka, 40, chegou ao fim após sete anos. A informação foi revelada pela revista People na segunda-feira (18).

Uma fonte informou ao portal Page Six que o motivo do término do relacionamento foi o desejo de Tanaka de ter filhos. O site afirma que a diferença de idade de 14 anos entre os dois desempenhou um papel na decisão, com Tanaka querendo coisas diferentes de Carey. "Ele quer formar uma família. Isso não é o que ela quer", diz a fonte.

A cantora tem gêmeos de 12 anos, Moroccan e Monroe, com seu ex-marido Nick Cannon. Tanaka, por outro lado, não tem filhos.

Especulações sobre um possível fim de namoro começaram esta semana, quando Carey fez sua viagem anual a Aspen, no Colorado, sozinha. Tanaka também estava ausente da turnê dela "Merry Christmas One and All!", que começou em novembro.

Tanaka trabalhava como dançarino com Carey desde 2006 e os dois começaram a namorar em 2016, logo após o fim do casamento da cantora com Nick Cannon. "Ele quer começar a ter sua própria vida", disse outra fonte ao Page Six sobre a separação.

Carey alimentou ainda mais a especulação de que o relacionamento havia terminado quando disse à revista People que teve um ano difícil. "Estava ansiosa por este Natal por, tipo, o ano todo. Desde o ano passado, porque o ano passado não foi o melhor", disse a intérprete de "Obsessed".

"Sou grata por todos eles, mas não foi a versão mais divertida do meu Natal." Carey também prometeu "divertir-se" durante a temporada de festas de 2023 "venha o que vier".