SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fazenda 2023 (Record) entrou para a história do reality show rural. No ar por três meses na televisão, o programa contou com números que se destacaram na edição.

Confira abaixo os marcos de A Fazenda 15:

- 3 meses de exibição. O reality ficou no ar por 95 dias.

- Recorde de votos. Lucas Souza foi o peão mais votado em uma única roça, com 16 votos.

- Maior rejeição. Lily foi eliminada com a menor porcentagem da temporada: 0,76% na última berlinda da edição, que foi sêxtupla.

- Menor rejeição. Yuri foi o "mais querido" entre os eliminados, com 24,26% dos votos para ficar na 11ª roça.

- Manda-chuvas da casa. Jaquelline e Yuri empataram como maiores vencedores da Prova do Fazendeiro, com três vitórias cada.

- Donos do Lampião. Radamés e Tonzão foram os maiores vencedores da Prova de Fogo, com duas vitórias cada.

- Mais atarefado. WL foi designado para tarefas 12 vezes nas delegações do Fazendeiro.

- E o parabéns? Cinco peões comemoraram aniversário no reality: Cariúcha, Kally, Yuri, André e Tonzão.

- Atenção peões! Os participantes levaram mais de 40 punições ao longo da temporada.