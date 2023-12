RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ludmilla não pensou duas vezes ao saber que Beyoncé estaria em Salvador na noite desta quinta-feira (21): partiu para a capital baiana em seu jatinho particular. Todo a correria era válida para encontrar a sua musa inspiradora e a funkeira, que era conhecida no início da carreia como MC Beyoncé, realizou o sonho de estar perto e conversar com a diva pop.

"Foi um dia muito mágico", começou Ludmilla contando sobre o encontro em uma live: "A Beyoncé é incrível, ela é humana, ela é maravilhosa. A luz que vem dela ilumina o lugar, sabe? Preenche o lugar. Foi tão mágico, foi tão lindo! Só isso que posso falar. Caramba, foi muito bom!", disparou.

Ela ainda contou que não se aguentou e fez um carinho em Beyoncé. "Eu fiquei fazendo carinho na mão dela", disse sem dar mais detalhes. "Não sei se posso falar mais sobre encontro". Os fãs então pediram para que a intérprete da música "Rainha da Favela" divulgasse uma fota da dupla. Ludmilla disse que ainda vai receber o registrou e brincou: "Assim que eu tiver com a foto eu vou postar ela, vou fazer um poster, vou pendurar na porta da minha casa!".

Mais cedo, a mulher de Ludmilla, Bruna Gonçalves, contou que a brasileira conversou com Beyoncé e que as duas teriam ficado surpresa quando a intérprete de "Cozy" e "Break My Soul" afirmou que já conhecia o trabalho da funkeira. "Tentando digerir que ouvi da boca da Beyoncé que ela já conhecia a Lud", publicou a dançarina em seu perfil no X, ex-Twitter.

Beyoncé viajou ao Brasil para participar de um evento de pré-estreia do documentário "Renaissance: A Film by Beyoncé" em Salvador. A passagem relâmpago da cantora norte-americana levou os fãs à loucura. Ela subiu ao palco do Centro de Convenções enrolada numa bandeira do estado da Bahia.