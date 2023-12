SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após 21 anos juntos, o casal de atores Wendell Bendelack e Rodrigo Fagundes se casou em uma cerimônia no Rio de Janeiro, na noite de sexta-feira (22).

A comemoração contou com a presença de diversas celebridades, como Paolla Oliveira, Larissa Manoela, André Luiz Frambach, Marcos Veras e Fabiana Karla. Confira mais nomes na galeria abaixo.

Desde 2021, eles planejam se casarem e estavam resolvendo os trâmites necessários. Fagundes é dono do bordão "olha a faca", do personagem Patrick, no humorístico Zorra Total.

Bendelack e o humorista se conheceram em 1996, na Casa das Artes das Laranjeira, local onde se formaram. Mas o namoro só aconteceu a partir de 2003, quando o casal se reencontrou na produção do espetáculo "Surto".