RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Já tem uma semana que A Fazenda 15 acabou, mas o clima entre alguns ex-peões continua tenso fora do confinamento. Depois de Jaquelline Grohalski anunciar que a família processa Kamila Simioni, Nadja Pessoa pretende levar Shayan Haghbin à Justiça por uma suposta acusação de furto de um par de óculos de escuros ainda dentro do reality rural da Record.

Neste domingo (24), Shayan contou nas redes sociais que sentiu falta do acessório após chegar em casa e desfazer as malas. Até que ele descobriu que os óculos estavam com Nadja. "Vocês se lembram dos óculos que eu usava na Fazenda que todo mundo gostava? Pois é, eu procurei nas minhas malas e não achei. Ontem, eu peguei a dona Nadja Pessoa usando durante uma viagem. Como assim? Pelo amor de Deus!", começou o ex-peão.

Ele prosseguiu: "Mandei mensagem para ela, eu pedi: 'Devolve, por favor'. Pedi com toda a educação, toda delicadeza. Ela me ignorou e ainda saiu falando mal de mim. Cara, é muito cara de pau", relatou Shayan.

Nos Stories do Instagram, Nadja apontou uma perseguição por parte do ex-participante de A Fazenda. "Será que eu seria tão burra 'furtar' um par de óculos e usar em uma viagem?", começou Nadja. "Para quem acusa alguém de furto dentro de um reality show que possui câmeras e é gravado 24 horas: já estamos tomando todas as medidas cabíveis. Isso é crime de difamação e calúnia. As perseguições continuam. A troco de quê?" reclamou nos stories do Instagram.