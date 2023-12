SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fãs da cantora Beyoncé criticaram Pitty após a roqueira ironizar doações que a pop star fez à Central Única das Favelas. Nas redes sociais, ela disse que a americana teria resolvido fazer "a Irmã Dulce em pleno natal", lembrando a primeira santa brasileira.

Depois da publicação, Pitty foi alvo de uma série de críticas. Fãs afirmaram que as declarações não tinham fundamento e que ela desconhece o trabalho que Beyoncé realiza em prol de pessoas em vulnerabilidade social.

"Uma pesquisa no Google e você saberia que ela não 'faz a irmã Dulce'. E consequentemente não estaria dando uma opinião rasa, usando ironia para banalizar ações reais que ajudam o próximo", publicou nas redes sociais a página Beyoncé Access, criada por fãs da americana.

Diante das reações negativas, Pitty fez um post dizendo que daria um tempo das redes sociais. "Um detox de redes aqui e desejo de espaços onde a gente possa realmente se conectar para debater, conversar, evoluir sem tacar hate ou ironia. Conversas difíceis fazem parte da vida. A vida não é um meme. Ser leve não é ser leviano", escreveu ela.

Beyoncé esteve na Bahia, na semana passada, para participar de um evento de pré-estreia do documentário "Renaissance: A Film by Beyoncé". A cantora subiu ao palco do Centro de Convenções de Salvador enrolada numa bandeira do estado da Bahia e agradeceu aos brasileiros pelo apoio ao longo da carreira.

Além disso, ela doou cerca de R$ 150 mil para a Central Única das Favelas por meio da BeyGood, instituição que criou para desenvolver ações de filantropia.