SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As atrizes Fernanda Montenegro e sua filha, Fernanda Torres, receberam nesta quarta-feira (27) uma bênção do papa Francisco.

As duas participaram da Missa do Galo, realizada no dia 25 de dezembro, e da audiência geral, onde encontraram com o pontífice. O encontro foi registrado e compartilhado no Instagram, rede social na qual Fernanda Montenegro escreveu "amém" na legenda do vídeo.

Na gravação, é possível ver mãe e filha sentadas enquanto o papa segura a mão de Fernanda Montenegro e deseja que Deus as abençoe. O perfil do Vaticano no X, antigo Twitter, também compartilhou o momento.

Com 94 anos, Fernanda Montenegro continua em plena atividade. A atriz, que interpretou Nossa Senhora em "O Auto da Compadecida", em 2000, estará de volta na continuação do longa.

A história acompanha as aventuras de uma dupla que vive aplicando golpes. Eles enganam a população de um pequeno vilarejo no sertão da Paraíba e, quando morrem, são julgados antes de entrarem no paraíso.

Já Fernanda Torres adaptou para a Globoplay o livro "Fim!", obra que ela lançou em 2013. A série estreou em outubro na plataforma e conta com dez episódios de cerca de 60 minutos.