SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A balada Galeria Café, na Praça Benedito Calixto, em São Paulo, fechará as portas após três anos de funcionamento. O espaço, que chegou à cidade em 2020 durante a pandemia de Covid-19, iniciou suas atividades em 2021, encerrará as atividades devido a problemas financeiros contraídos ainda durante o período de isolamento.

Empreitada do casal Alexandra Di Calafiori e Cláudio Lins em parceria com outros 14 sócios, a casa ganhou fama em São Paulo graças às festas e ao restaurante Restô, que além de lanches e finger foods contou com um cardápio de pratos criados pelas chefs Daniela Sardinha e Roberta Ciasca, esta última dona do Miam Miam, no Rio de Janeiro, servidos durante a balada e no horário de almoço.

O último evento da casa será a festa de Réveillon "Festonna", que além de homenagear a cantora Madonna ainda apresentará um set com canções de outras divas pop, como Britney Spears, Kylie Minogue, Cyndi Lauper, Dua Lipa e Lizzo, entre outras. Os ingressos custam R$ 500 e dão direito a open bar e open food.

Sucesso no Rio de Janeiro há mais de 20 anos, o Galeria Café se consolidou como uma balada LGBTQIAPN+ e um dos points favoritos da classe artística carioca com a festa "Galharufa", responsável por receber artistas após as sessões dos espetáculos de teatro na cidade. Os ingressos para a "Festonna" ainda estão à venda através do site shotgun.live.

São Paulo