ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo fechou nesta semana a aquisição do torneio pré-olímpico de futebol masculino, com exclusividade para o mercado brasileiro. O evento foi fechado pela emissora com a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), que organiza o certame.

Todos os jogos do evento serão mostrados pelo SporTV, o canal esportivo da Globo na TV por assinatura, e pelo Globoplay, o streaming da emissora.

Em TV aberta, existe a possibilidade da exibição da partida que pode classificar o futebol para os jogos de Paris, que vão acontecer em julho de 2024. Tudo vai depender dos confrontos e do horário em que a partida acontecer.

A Globo aproveitou um vacilo do SBT para fechar a aquisição em todas as mídias. O SBT tinha a prioridade para mostrar o pré-olímpico de futebol por ter exibido a Copa América 2021. A TV de Silvio Santos não a exerceu.

Com isso, o evento ficou disponível no mercado, e a Globo aproveitou a relação interessante que tem com a Conmebol atualmente para ampliar ainda mais a cobertura olímpica. Os Jogos Olímpicos serão mostrados pela Globo com exclusividade em TV aberta.

Nesse ano, a disputa do pré-olímpico de futebol será na Venezuela, entre 20 de janeiro e 11 de fevereiro, com jogos em Caracas, Valencia e Barquisimeto.

A seleção brasileira está no Grupo A, junto com Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador. O Grupo B conta com Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Peru. Os países disputam as duas vagas que a Conmebol tem para Paris 2024.

Na primeira fase, as cinco seleções de cada grupo se enfrentam em um formato de todos contra todos. Os dois melhores de cada chave avançam para o quadrangular final. Ao final, os dois primeiros se classificam para as Olimpíadas de Paris, e o líder é coroado campeão.

Entre os convocados pelo técnico Ramon Menezes, o destaque é o atacante Endrick, do Palmeiras, e que irá reforçar o Real Madrid (ESP) em agosto do ano que vem.