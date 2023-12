ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O apresentador José Luiz Datena se irritou tanto com a audiência do Brasil Urgente, seu programa na Band, que criticou os métodos de aferição do Kantar Ibope, instituto que mede os números da televisão nesta sexta-feira (29).

O desabafo começou quando Datena foi informado dos números pelo seu diretor. "Ibope? Eu não quero saber de Ibope. Ficam me torrando a paciência com Ibope. Eu não confio na aferição do Ibope! Eu não acredito. Isso é opinião minha, não da Band", afirmou o jornalista.

Para Datena, a aferição é problemática e pouco clara. O apresentador contou que os métodos do instituto estragam a programação da televisão brasileira como um todo.

"Se eu fosse a Band, eu cancelava esse Ibope agora. Eu acho que é uma aferição muito mal feita, que só estraga programa, faz você mudar programa, ninguém nunca viu por aí", afirmou.

Datena chegou a oferecer dinheiro para quem levar o aparelho chamado de peoplemeter, onde o telespectador indica o que está assistindo, para a sede da Band.

"Eu ofereço R$ 1 mil para quem trouxer aqui! Eu já ofereci R$ 100 mil, mas é muito. Eu pago milão para quem vier aqui", afirmou.