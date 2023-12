SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-narrador da Globo Galvão Bueno resolveu fazer críticas à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) após a entidade contar com a chegada do técnico Carlo Ancelotti e agora perder o treinador, já que ele teve seu contrato renovado pelo Real Madrid.

Em sua rede social, Galvão desabafou e citou a situação como uma falta de respeito com a história da seleção. "Eu imaginava que fosse um dia para fazer um comentário, falar algumas palavras exclusivamente de lembranças, de saudades e de homenagens a Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Mas os dirigentes do futebol brasileiro, principalmente da CBF, não deixam", começou.

"Eles continuam desrespeitando a história da seleção brasileira de futebol", emendou Bueno, antes de começar a falar sobre a turbulenta situação da CBF, que neste momento não tem presidente, já que Ednaldo Rodrigues permanece afastado do cargo.

"Nós temos um presidente interino, um técnico interino [Fernando Diniz] e não temos time. Se a gente não sabe quem vai ser o presidente, qual é a escolha de técnico desse presidente, a gente também não sabe qual é o time. É muito difícil fechar o ano assim. Que tenham todos um bom 2024. Pelé, para você eu poderia dizer desculpe, amigo, perdão", encerrou.

No momento, José Perdiz, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), tem assumido a área enquanto não há uma definição. Deverá haver uma nova eleição em janeiro.