SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A jogadora de vôlei Rosamaria usou as redes sociais para tranquilizar fãs. Ela mora atualmente no Japão, onde joga pelo time Denso Airybees. Um terremoto de magnitude de 7,5 atingiu o centro-norte do país por volta das 16h10 (4h10 no horário de Brasília) desta segunda-feira (1º), causando incêndios e destruição na costa oeste.

"Na nossa região [Osaka], sentimos o tremor, mas com menos intensidade do que nas áreas mais afetadas, onde chegou a 7,6 na escala [Richter]. Estamos em segurança", disse.

Segundo ela, algumas áreas foram bem afetadas e estão com alerta de tsunami. "Rezar para que danos maiores não aconteçam", completou.

Ainda não estava claro se houve mortes --horas depois dos tremores, informações sobre possíveis vítimas ainda eram escassas.

O sismo, cujo epicentro se deu na província de Ishikawa, motivou avisos de tsunamis de cinco metros na região onde ficam os municípios de Ishikawa, Niigata e Toyama. O alerta foi depois atenuado, com o anúncio de expectativa de ondas de no máximo três metros após algumas delas chegarem a um metro e meio no porto de Wajima.

O porta-voz do governo japonês, Hayashi Yoshimasa, disse em um encontro de emergência com jornalistas que as autoridades ainda estavam verificando a extensão dos danos e pediu aos habitantes que se preparassem para possíveis terremotos adicionais. Ao longo do dia, moradores esvaziaram as áreas que podem ser afetadas.