SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a chegada de 2024, vários personagens caem em domínio público. Além de o desenho de Mickey Mouse e Minnie do curta "O Vapor Willie" (1928) deixar de exclusivamente usado pela Walt Disney Company, outros personagens marcantes, livros e filmes estarão livres para o público.

Nos Estados Unidos a lei de direitos autorais diz que os direitos sobre uma obra de arte de diferentes linguagens podem ser mantidos durante 95 anos. Agora, personagens criados em 1928 podem ser compartilhados, adaptados e reutilizados em outros trabalhos.

Na lista dessas obras está a comédia romântica de Charlie Chaplin, "O Circo". No filme, um batedor de carteiras em uma multidão tenta não ser pego e coloca uma carteira no bolso do vagabundo, papel de Chaplin. Quando a polícia vai embora ele reaparece, mas o vagabundo foge e vai parar em um picadeiro de um circo local.

O livro "O Ursinho Pooh", do autor inglês AA Milne, onde é introduzido o personagem Tigrão, também entrou para domínio público, assim como "Orlando", de Virginia Woolf, considerado uma semi-biografia em que a autora se baseia em parte da vida da poetisa Vita Sackville-West. "O Amante de Lady Chatterley", de DH Lawrence, que chocou na época de seu lançamento pelas cenas de sexo, também entrou na lista.

A Disney enfrenta a possibilidade de perder o direito sobre suas obras desde 1984, quando o Congresso estendeu o prazo por 20 anos. Antes da data de expiração chegar, em 2004, o estúdio conseguiu mais 20 anos.

A data enfim chegou e a partir de 2024 qualquer pessoa vai poder copiar, compartilhar e construir com base nesses desenhos animados --como a primeira versão do Mickey em preto e branco--, filmes e livros originais de 1928.