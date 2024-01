ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo encerrou no último sábado (30) as gravações da novela "Guerreiros do Sol", produção feita para o Globoplay, sua plataforma de streaming.

O folhetim agora vai para a pós-produção e em seguida para a edição dos capítulos. Antes com previsão de ser lançada neste ano, a empresa só irá estrear o folhetim em 2025.

Inicialmente prevista para chegar à TV Globo em 2025, a tendência é que ela só chegue ao público que televisão aberta daqui a três anos, em 2026, para respeitar a ideia de ficar um ano exclusiva no streaming.

A Globo não teve atrasos ou qualquer tipo de problema com "Guerreiros do Sol". Suas gravações foram finalizadas dentro do previsto.

A emissora só adiou a sua estreia por uma questão estratégica. Acha que 2025 será um momento melhor para lançar a produção.

A direção artística de "Guerreiros do Sol" é de Rogério Gomes, o Papinha, que havia deixado a Globo no meio de "Pantanal" (2022) após uma divergência com Ricardo Waddington, diretor dos Estúdios Globo, que deixou a emissora meses atrás. Os roteiros são de George Moura e Sergio Goldenberg.

O mote central é uma história de amor que acontece em meio a uma guerra de forças do Brasil moderno. As gravações começaram em maio e existem locações por estados nordestinos como Sergipe e Alagoas.

No elenco, "Guerreiros do Sol" tem nomes importantes como Isadora Cruz, Tomás Aquino, José de Abreu, Alline Moraes, Alexandre Nero, Nathalia Dill, Daniel de Oliveira, Osmar Prado, entre outros.