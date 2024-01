SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Nattan anunciou por meio de um vídeo que pretende fazer uma pausa na carreira para cuidar da saúde. Segundo ele, foi diagnosticado com H.pylori, um tipo de bactéria que fica no trato digestivo e causa refluxos, dores e perda de voz, sintomas que ele já vinha percebendo e que o fizeram ter de cancelar apresentações recentemente.

"Esse é o momento de parar e me cuidar para ver o que fazer. Quero voltar quando estiver com a voz 100% para leva alegria. Não quero mais quebrar compromissos", disse ele. Nattan até conseguiu cantar no Réveillon de Copacabana (RJ), mas afirmou que foi no sacrifício. Ele já havia cancelado evento em Recife (PE).

"Chegava com a voz perfeitamente boa e com 30 minutos de show minha voz sumia totalmente. Não conseguia cantar. É muito doloroso para um cantor querer cantar, se expressar no palco num momento tão feliz, e não conseguir", disse.

"Pode ter certeza que se eu tivesse 5% de voz, teria tentado fazer o show em Recife, como fiz no Rio de Janeiro. Pedi a Deus e consegui fazer uma hora de show. Quando pisei fora, minha voz ficou totalmente rouca", completou.

Amigos famosos como Joelma, Pabllo Vittar e Dilsinho desejaram melhoras a ele nos comentários.