ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O ano de 2024 deve ser diferente para a atriz Gloria Pires. Após o fim das gravações de "Terra e Paixão", atual novela das nove que chega ao fim neste mês, termina também seu vínculo fixo de 55 anos com a Globo.

Gloria, porém, não vai ficar parada. A reportagem apurou que, após o encerramento do acordo com a emissora carioca, ela tem uma reunião marcada com a direção de dramaturgia da Warner Bros Discovery, que cuida de produções para o streaming HBO Max.

A atriz vai apresentar projetos que deseja colocar em prática. Ao mesmo tempo, a HBO Max também deseja contar com o seu nome para uma de suas futuras novelas que serão produzidas.

Para 2024, estão previstos dois projetos nessa linha. O mais impactante é a produção de um remake da novela "Pai Herói", produzida em 1977 pela Globo, escrita por Renata Dias Gomes, baseada na obra de Janete Clair (1925-1983).

Um outro projeto é baseado em uma história escrita por Izabel de Oliveira, uma das autoras de "Cheias de Charme" (2012), da Globo.

Gloria estava na Globo desde 1969, onde começou ainda criança, e acumula personagens de sucesso em tramas como "Vale Tudo" (1988), "Mulheres de Areia" (1993), "Belíssima" (2005), "Guerra dos Sexos" (2012) e "O Outro Lado do Paraíso" (2017).

Com uma possibilidade maior de agenda e sem um vínculo com um trabalho de longo prazo, Gloria ficará livre para decidir o que fazer no futuro, seja série em outras plataformas, cinema e peças teatrais mais longas.