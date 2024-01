SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora Stefhanny Carvalho entrou em contato com a mãe, Ester Santos. Sthefanny e o namorado, MC Kelvin, estavam desaparecidos no Chile.

O QUE ESTER DISSE

O casal fez contato nesta terça-feira (3) à noite. "Eu vim aqui para avisar para vocês que a Sthefanny e o Kevin entraram em contato comigo, graças a Deus. Eu já entrei em contato com a mãe dele, com os familiares dele também e com o Wesley, que é sócio do Kevin e empresário da Sthefanny. Ele já está ciente de que eles estão bem. Está com saúde, isso que importa, está vivo, e isso para mim é o que importa", contou nos Stories do Instagram.

Ela ainda não sabe porque os dois sumiram. "Não sei ao certo o que realmente aconteceu, mas quando eles retornarem ao Brasil eles vão contar". Por fim, Ester agradeceu o apoio recebido.

O QUE ACONTECEU

A equipe de Sthefanny Carvalho comunicou ontem (2) que ela e o namorado, MC Kelvin, estavam desaparecidos no Chile. Em nota oficial, a equipe informou que a jovem estava em Santiago na véspera de ano novo. Segundo o texto, ela perdeu contato com familiares e amigos após fazer uma publicação em um carro.

Na noite de 31 de dezembro, a influenciadora compartilhou nos Stories do Instagram um vídeo mostrando o interior de um carro. "Ela percorria uma estrada escura, até onde sabemos, na companhia de seu namorado, MC Kelvin."

Após a publicação do vídeo, o casal perdeu contato com a família e amigos. "Contudo, após essa postagem, familiares e amigos não conseguiram estabelecer contato com o casal, gerando preocupação ? sobretudo pelo fato de eles estarem em território estrangeiro."