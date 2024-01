SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste começo de ano, Milton Neves, 72, fez uma homenagem a Lenice, sua ex-mulher, que morreu em agosto de 2020 por complicações de um câncer de pâncreas.

Em seu perfil oficial de Instagram, o jornalista postou duas imagens comparativas do mesmo local. "1971 e 2024: a mesma praça e o mesmo banco. Mas hoje estou muito triste e sozinho", escreveu na legenda.

Ele e a mulher foram casados por 42 anos e se conheceram em Muzambinho, em Minas Gerais, cidade natal de Neves. Juntos tiveram três filhos: Rafael Eduardo, Fábio Lucas e Milton Neto, e duas netas, as jovens Giulia e Maria Beatriz.

O radialista não renovou o contrato com a Band e deixou a emissora no fim do último ano, após 15 anos de casa.

"Em comum acordo, Milton Neves encerra seu contrato com o Grupo Bandeirantes de Comunicação neste domingo, 31 de dezembro. A Band agradece ao profissional, um dos maiores comunicadores da história do jornalismo esportivo brasileiro, por sua atuação brilhante ao longo dos últimos 18 anos", diz a nota da Band.

Nos últimos anos, Neves passou por problemas de saúde, especialmente após a morte de Lenice.

"Eu estou indo a um psiquiatra que quer dar remédio, mas não melhora, não tem jeito. Até meu último segundo de vida, eu vou lembrar dela. Eu falo Nice, Elenice e Lenice Chame Magnoni Neves umas 80, 90 vezes por dia. Fico conversando com ela", afirmou Milton em entrevista recente ao UOL Esporte.