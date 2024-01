Nesta quarta-feira (3), a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA) divulgou, através do portal do Executivo, que o edital de concurso que vai selecionar, premiar e executar um projeto de intervenção artístico-urbana em artes visuais, lançado em 30 de novembro de 2023, segue aberto em Juiz de Fora. A ideia consiste em realizar uma pintura artística no Banheiro Container que será instalado na Praça Abolicionista Negro Theóphilo, atendendo demanda dos feirantes e usuários da feira de domingo na Avenida Brasil. O artista vencedor receberá o valor bruto de R$ 7.864,00 para executar a proposta.

Os projetos começarão a ser recebidos do dia 16 ao dia 21 de janeiro pela plataforma Prefeitura Ágil, e podem ser em linguagem graffiti, street art, muralismo, dentre outras modalidades de arte visual. Além disso, como requisito, a arte precisa fazer alusão a temática Feira Livre e ao Abolicionista Negro Theóphilo.

Poderão participar do edital pessoa física ou jurídica que tenha experiência no desenvolvimento de atividades relacionadas à produção artística ou cultural no município. É importante que o proponente e os componentes da coletividade estejam cadastrados no CadCultural da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa). Confira todos os documentos que devem ser anexados no momento da inscrição.

A avaliação das propostas será realizada entre os dias 22 e 24 de janeiro de 2024, e o resultado preliminar no dia 26 de janeiro. Já o resultado final será divulgado no dia 7 de fevereiro, e a execução dos trabalhos está prevista para o dia 10 de março.



Sobre o Banheiro Container

Em busca de atender uma demanda antiga dos feirantes e da Associação dos Profissionais Produtores e Feirantes de Juiz de Fora (Approfeira), e com recursos de emenda parlamentar da Comissão de Vereadores e Abastecimento, Indústria, Comércio Agropecuária e Defesa do Consumidor, o banheiro container será inaugurado em breve.

A estrutura, instalada na Praça Abolicionista Negro Theóphilo, localizada na Av. Garibaldi Campinhos, número 104, Bairro Vitorino Braga, contará com banheiros feminino, masculino e para pessoas com necessidades especiais (PNE) para promover condições básicas de higiene e limpeza com acessibilidade. Além disso, os feirantes poderão contar com uma sala de ponto de apoio.