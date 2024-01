SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ano de 2024 mal começou e moradores de São Paulo já têm boa amostra do que deve agitar a capital ao longo dos próximos meses.

Na música, shows grandes já estão marcados -Karol G, Paramore e Blink-182 passam por aqui- e a nostalgia continua nas mãos de bandas como Jonas Brothers e McFly.

O ano também já tem ao menos dois festivais de grande porte agendados: o Lollapalooza, em março, e o Primavera Sound, em novembro. O C6 Fest também retorna para sua segunda edição.

Confira, a seguir, uma seleção do que já está confirmado na cidade.

*

FESTIVAIS

Dois festivais de grande porte animam a capital paulista neste ano -ambos no Autódromo de Interlagos. O primeiro a dar as caras é o Lollapalooza, que terá seus palcos recheados por nomes como Blink-182, Paramore, SZA e Sam Smith em março. O Primavera Sound faz sua terceira edição brasileira em novembro com lineup ainda não divulgado.

A cidade ainda sedia o retorno do C6, que anunciou artistas como Pavement, Cat Power e Daniel Caesar para maio, no Parque Ibirapuera. O CarnaUol e o Summer Breeze Open Air do Brasil também se dedicam a atrações da música brasileira e do rock em janeiro e abril, respectivamente.

- CarnaUol - Allianz Parque - av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca, Instagram @carnauoloficial, 27/1. A partir de R$ 250 em Ingresso.com

- Lollapalooza - Autódromo de Interlagos - av. Senador Teotônio Vilela, 261, Cidade Dutra, Instagram @lollapaloozabr, 22 a 24/3. A partir de R$ 580 em Ticketmaster

- Summer Breeze Open Air do Brasil - Memorial da América Latina - av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda, 26 a 28/4. A partir de R$ 650 em Clube do Ingresso

- C6 - Parque Ibirapuera - av. Pedro Álvares Cabral, Vila Mariana, região sul, Instagram @c6fest, 17 a 19/5. A partir de R$ 560 em By Inti

- Primavera Sound - Autódromo de Interlagos - av. Senador Teotônio Vilela, 261, Cidade Dutra, Instagram @primaverasound.saopaulo, 30/11 e 1°/12. Passaporte na pré-venda esgotados, vendas ainda vão começar

FIM DE REFORMA

O ano marca o fim da reforma do Teatro Cultura Artística, que em 2008 foi destruído por um incêndio. O espaço reabre com 773 lugares e um programa que prevê 48 espetáculos, que incluem encomendas feitas aos compositores Clarice Assad, Elody Bouny e Esteban Benzecry e estreias latinoamericanas de obras de André Mehmari e João Luiz Rezende, todos compositores latinoamericanos. A abertura da temporada fica por conta de uma apresentação da The Deutsche Kammerphilharmonie Bremen em agosto.

R. Nestor Pestana, 196, Consolação. A partir de 25/8. Programação completa em culturaartistica.org

GRANDES TURNÊS

O calendário do ano já deu seus sinais, ainda em 2023, de grandes atrações internacionais que pisarão em São Paulo. Estão à venda ingressos para apresentações como as de Karol G, sucesso do reggaeton colombiano que traz sua "Mañana Será Bonito Tour" em maio, e também para shows de roqueiros e metaleiros como Iron Maiden, Bruce Dickinson, Slash, Eric Clapton e Morrissey, além de uma data para o Men At Work. Entre os representantes brasileiros, Ludmilla estreia seu cruzeiro Numanice e viaja o Brasil com sua "Ludmilla In The House Tour", que começa uma nova etapa de sua carreira, Jão estreia sua "Superturnê", e Zeca Pagodinho e Ivete Sangalo fazem grandes shows para celebrar 40 e 30 anos de carreira, respectivamente.

- Slash - Espaço Unimed, 31/1, a partir de R$ 380 em Eventim

- Men at Work - Vibra, 21/2, a partir de R$ 400 em Ticket Master

- Zeca Pagodinho - Sambódromo do Anhembi, 9/2

- Bruce Dickinson - Vibra, 4/5, a partir de R$ 600 em Uhuu

- Karol G - Centro Esportivo Tietê, 10/5, a partir de R$ 280,50 em Ticketmaster

- Ludmilla - Allianz Parque, 8/6, a partir de R$ 250 em Eventim

- Eric Clapton - Allianz Parque, 29/9, a partir de R$ 430 em Live Pass

- Iron Maiden - Allianz Parque, 7/12, a partir de R$ 530 em Livepass

- Morrissey - Espaço Unimed, 22/2, a partir de R$ 700 em Ticket360

A NOSTALGIA CONTINUA

A celebração do passado, destaque na indústria em 2023, dá sinais de que continuará firme e forte. Logo no começo, em março, o festival I Wanna Be Tour ocupa o Allianz com a nostalgia emo representada nas figuras de bandas como Simple Plan, A Day To Remember, All Time Low, The Used e The All-American Rejects. Também entre os internacionais, os Jonas Brothers e McFly devem fazer dois dos shows mais aguardados do ano, e o Bikini Kill, um dos maiores nomes do rock que decolou na década de 1990, faz duas apresentações na cidade. Entre as atrações brasileiras, os cariocas do Forfun fazem um reencontro e Pitty encerra a turnê que celebra os 20 anos do lançamento de "Admirável Chip Novo".

- Simple Plan - Vibra, 1/3 , a partir de R$ 500 em Eventim

- Nick Carter - Audio, 17/1, a partir de R$ 420 em Ticketmaster

- I Wanna Be Tour - Allianz Parque, 2/3, a partir de R$ 816,67 em Eventim

- Pitty - Espaço Unimed, 14/4, a partir de R$ 140 em Live Pass

- Jonas Brothers - Allianz Parque, 16/4, a partir de R$ 440 em Eventim

- McFly - Espaço Unimed, 2/5 , a partir de R$ 380 em Live Pass

- Forfun - Allianz Parque, 9/8, a partir de R$ 250 em Eventim

- Bikini Kill - Audio, 14/3, a partir de R$ 320 em Ticket 360