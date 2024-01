SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A morte do cantor sertanejo João Carreiro, aos 41 anos, pegou todo o mundo de surpresa. Horas antes de ele ser submetido a uma cirurgia para implantar uma válvula no coração, chegou a fazer um vídeo nas redes sociais. "Pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Papai do céu tá tomando conta", disse.

Porém, o quadro virou, e três horas depois do procedimento ser finalizado, a dupla de Capataz morreu. A morte foi confirmada pelo ex-colega de palco e pela esposa do cantor, Francine Caroline.

Famosos lamentaram a notícia. "É com muita tristeza que recebemos a notícia do falecimento do João Carreiro. Ainda estamos distantes de compreender os planos maiores para nós e por isso pedimos a Deus que ilumine sua passagem", disseram Maiara e Maraisa.

O Trio Parada Dura também se posicionou: "Nossos sinceros sentimentos a toda a família. Descanse em paz". O cantor Antony Corrêa, dupla com Gabriel, disse que perdeu um ídolo. "Meu Deus, meu ídolo, por que tão cedo? Não consigo acreditar".

A dupla Israel e Rodolffo também lamentou: "Descanse em paz". O cantor Mariano afirmou que não conseguia acreditar. "Por que os bons vão tão cedo? Às vezes a gente não consegue entender os planos do Senhor. João não foi só um ídolo para mim como para toda uma geração", escreveu.

"Deus sabe de tudo e ele te queria com ele", publicou Ana Castela.