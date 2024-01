SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo Oscar, classificou o filme "Barbie" como roteiro adaptado. Dessa forma, o longa da diretora Greta Gerwing concorrerá nessa categoria.

De acordo com o site Variety, a decisão contraria a campanha da Warner Bros, estúdio responsável pelo longa, para que a obra fosse indicada na categoria de melhor roteiro original. Até a decisão da academia, havia dúvidas sobre em qual categoria o longa iria concorrer.

Isso porque ele é baseado na boneca Barbie, da Mattel, mas traz elementos novos à história da personagem. Apesar disso, os membros da academia entenderam que se trata de uma adaptação, motivo pelo qual decidiram que o filme deve concorrer na categoria de roteiro adaptado.

No entanto, na WGA Awards, premiação do Sindicato dos Roteiristas dos EUA, o filme deve disputar o troféu como melhor roteiro original. Isso acontece porque cada premiação usa critérios diferentes para classificar as obras.

"Barbie" não só teve a maior bilheteria do ano passado, com US$ 636 milhões arrecadados, como teve também a maior bilheteria de um filme dirigido por mulher nos EUA.