SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Celebrado no dia 6 de janeiro, o Dia de Reis homenageia a visita dos Três Reis Magos ?Baltazar, Belchior e Gaspar? ao menino Jesus, que recebeu presentes de cada um deles após seu nascimento. A data cai no primeiro sábado de 2023 e representa o fim das comemorações natalinas: é hora de desmontar as árvores de Natal e, claro, comer o bolo de reis ou a galette des rois, de acordo com tradições de alguns países europeus.

Na França, a famosa galette des rois consiste em uma torta de massa folhada, laminada com manteiga, explica a confeiteira Otavia Sommavila. "É preciso dobrar a massa sobre ela mesma muitas vezes. Ela vai e volta para geladeira. Depois, é aberta e coloca-se o frangipane, um creme de amêndoas de origem italiana, que é coberto com outra camada de massa folhada", afirma.

Já em Portugal, o bolo de reis deriva do gâteau des rois, uma receita proveniente da Provença, no sul francês, e parece um pão com muitas frutas cristalizadas ou glaceadas no meio da massa e na decoração. "A Confeitaria Nacional, uma das mais tradicionais em Lisboa, começou a fazer esse doce e se popularizou no país inteiro", diz Otavia. Para ela, a versão portuguesa é bastante diferente da francesa. "A massa leva açúcar, ovos e manteiga. A galette é folhada e não vai fermento, já que cresce somente pela expansão do ar entre as camadas."

A ideia de celebrar a chegada dos magos, guiados pela estrela de Belém, à manjedoura do recém-nascido é antiga, destaca a confeiteira. "Hoje em dia, colocamos uma medalhinha ou correntinha dentro do doce. A tradição diz que quem recebe a fatia com o brinde vai ter muita sorte. Na Idade Média, colocava-se uma ervilha e uma fava nas receitas. A fava significava uma coisa de azar e a ervilha era sorte", conta.

Confira a seguir onde encontrar versões do bolo de reis e da galette des rois na capital paulista.

Brioche Brasil

Seguindo a tradição francesa, a confeitaria aposta no galettes des rois nas versões tradicional, a base de amêndoas, e na provençal, com creme pâtissière e frutas desidratadas. Escondidos, estão uma fava e pequeno objeto de porcelana, por isso precisa ter cuidado na hora de morder. Ainda uma coroa enfeita o topo do bolo. A loja recomenda que o pedido seja feito no Whatsapp ?e pode ser feito durante o ano todo? , mas para a data oferece o bolo para pronta entrega, por R$188, 1kg.

R. das Perdizes, 25a - Barra Funda, região oeste. Tel: (11) 98115-0834 @briochebrasil

Casa Santa Luzia

O local tem dois doces da festa cristã fixos no cardápio, como o bolo rainha (R$ 229, 1kg), preparado com pinolis e uvas passas brancas maceradas em vinho do Porto e aguardente de uvas, e o galette des rois, que leva massa folhada de fabricação própria e recheio de creme de amêndoas (R$92, 300g). Para a data especial, há ainda outras opções como bolo rei (R$229, 1 kg), pão adocicado com frutas secas, nozes e amêndoas, e brioche des rois à provençale (R$ 178, 1kg), um massa cítrica com flor de laranjeira.

Al. Lorena, 1471 - Jardim Paulista, região oeste. Tel: (11) 3897-5000 @casasantaluzia

Dona Deôla

Na rede de padarias, o destaque é bolo rei. A versão da casa leva frutas cristalizadas, cereja e nozes. Por cima, é decorada com figo seco, ameixas, nozes e mais frutas cristalizadas. O interior do bolo ainda tem uma fava seca e um anel, em menção aos presentes oferecidos ao menino Jesus, segundo a bíblia. A cor do bolo, o dourado, também entra nos simbolismos da data. Custa R$39,90 (300g), com entrega ou no local.

Av. Professor Fagundes Filho, 805, Saúde, região sul. Tel: (11) 3564-4005 @donadeola

Douce France

Na pâtisserie Douce France, o chef francês Fabrice Lenud prepara a galette tradicional, com creme de amêndoas, em quatro tamanhos, que variam entre quatro e dez fatias. O valor da versão "petit" é de R$ 128, enquanto a maior torta custa R$ 320. Os produtos estão disponíveis somente para delivery.

R. Maj. Diogo, 868, Bela Vista, região central, @patisseriedouce

Fabrique

Também no espírito da confeitaria francesa, a galette da confeitaria é produzida em massa folhada feita com farinha e manteiga. No recheio, combina creme de amêndoas com pasta de pistache, sem as surpresas típicas. As fornadas com o doce saem toda sexta, sábado e domingo a partir do dia 6 indo e vão até o final de janeiro. Dá para pedir pelo site da padaria ou nas três lojas presenciais.

R. Conselheiro Brotero, 860, Santa Cecília, região central. Tel: (11) 95210-7347, @fabriquepaes

La Casserole

O restaurante francês retoma a tradição do galette des rois. A receita da casa tem massa folhada crocante, com recheio de creme de amêndoas. O serviço da sobremesa será feito à mesa para que cada pessoa possa escolher a fatia (R$49) e estará disponível por uma semana. No interior, uma fava real cerâmica. Quem encontrar a surpresa, vai ganhar um almoço gratuito, no Menu Formule, disponível de segunda a sexta no almoço, sem contar as bebidas.

Largo do Arouche, 346, República, região central. @lacasserole1954

St Chico

Com direção da chef Helena Mil Homens, as padarias St. Chico produzem o bolo de reis com frutas cristalizadas e amarena a pronta entrega. As versões, de 400g, estão disponíveis nas três lojas (Higienópolis e Pinheiros) e também aparecem no menu da casa no Natal. A unidade custa R$ 44.

Av. Higienópolis, 467, Higienópolis, região central, @st.chico R. Fernão Dias, 461, Pinheiros, região oeste, @st.chico R. Mourato Coelho, 383, Pinheiros, região oeste, @st.chico