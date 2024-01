RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Filha de Gloria Pires, Antonia Morais voltou a rebater as críticas que continua recebendo por expor as luxuosas propriedades da família em suas redes sociais. A cantora e compositora se defendeu em uma live no seu perfil do TikTok nesta quinta-feira (4). Disse que não acha justo esconder sua realidade só por ela ser "diferenciada" e que também não tem a menor vergonha de mostrar sua condição financeira privilegiada. "Estou sendo eu", começou.

Antonia prosseguiu: "Ninguém tem moral para julgar ninguém. Pelo menos, estou aqui mostrando as coisas que eu tenho e as coisas que eu não tenho. Mostro também o meu lado superficial, o meu lado mais profundo... F*da-se", reclamou suspirando na transmissão ao vivo, que não foi salva.

Em seguida, ela passou a responder diretamente alguns comentários sobre expor sua rotina, mas se irritou com uma internauta que pediu para ela "mostrar o seu talento": "Se você quiser ver meu talento, meu amor, você vai nas plataformas digitais e escuta as minhas músicas, vai no Dailymotion e vê a série que eu protagonizei", disparou continuando dando bronca na seguidora. "Não vou ficar provando nada para você. Se você achar que eu sou uma 'destalentada', é só sair da minha live".

A filha de Gloria com o cantor Orlando Morais também rejeitou ser chamada de herdeira de forma depreciativa como tem percebido nos comentários dos internautas. "Sou muito bem resolvida em relação a isso. Eu não me doo não. Isso para mim não é um xingamento. Pessoas comentam como se estivessem me ofendendo. Mas, vocês não estão me ofendendo não. Vocês só me lembram o quão boa a minha vida é, tá? Obrigada", destacou.

"Muitos apontam o dedo para quem têm as coisas, mas não sabem o preço que foi pago por tudo isso. Elas não sabem como isso tudo foi construído e elas simplesmente vilanizam os outros", acrescentou a irmã de Cleo, que também recebeu críticas por fazer avaliações das casas vizinhas do condomínio, onde mora na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio