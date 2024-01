ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Por conta de demandas de investimentos em plataformas de streaming por estúdios de cinema, a Globo perdeu a prioridade na aquisição de filmes para o catálogo do Telecine com distribuidoras.

Com isso, o grupo foi obrigado a se adequar e mudar sua forma de comprar longas. A partir de agora, passa a negociar diretamente com todas as empresas do mercado, sejam as chamadas majors (grandes estúdios, como Warner, Universal e Disney), ou mesmo produtoras independentes.

Até o fim de 2023, filmes da Paramount tinham estreia confirmada no Telecine sem que precisasse haver algum tipo de negociação --mas sem exclusividade, podendo ser exibidos em plataformas de streaming.

No entanto, para 2024, a Paramount mudou essa política. Filmes da empresa, assim que saírem do cinema, vão diretamente para a Paramount+. A Globo, com isso, passa a negociar dependendo da disponibilidade.

O mesmo aconteceu com a Universal, que mantinha contrato com a Globo para estreias exclusivas no Telecine. As negociações passam a ser caso a caso..

A adaptação entre as partes tem sido visível ao público mais atento: prometido para janeiro, o filme "Velozes e Furiosos 10" (2023) só vai estrear nos canais de filmes da Globo em fevereiro.

Procurada pela reportagem, o Telecine afirma que irá divulgar a grade completa de todos os filmes previstos quando negociações forem concluídas.

"Esta informação surgiu a partir de um vazamento de dados, num contexto em que as tratativas ainda não estão finalizadas. O Telecine agora negocia compras de acervo com todos os estúdios --dos independentes aos principais majors, incluindo Paramount e Universal Pictures", diz a nota.

"Os acordos de fornecimento de conteúdo variam dependendo da disponibilidade dos filmes e muitas vezes em função de alinhamentos internacionais. Iremos divulgar a grade completa com todos os filmes previstos em breve", conclui o posicionamento.