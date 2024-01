ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Anunciante especialmente de programas policiais e de jornalísticos populares, a marca de alarmes Verisue é a empresa que mais aparece nos intervalos comerciais da TV aberta brasileira. É o que diz um estudo feito pela Tunad --plataforma que monitora e analisa comerciais veiculados em TV e rádio no Brasil--, e obtido com exclusividade pelo site F5.

Segundo levantamento nas cinco principais redes de TV do Brasil entre janeiro e dezembro de 2023, a Verisure apareceu cerca de 11,2 mil vezes nos intervalos de Globo, Record, SBT, Band e RedeTV! na Grande São Paulo, o principal mercado de televisão do país.

O pódio é completado pela operadora Sky, com mais de 7,9 mil veiculações no ano passado, e pela empresa de refrigerantes Dolly, com mais de 7,8 mil. Completam o TOP 10 as marcas Ultrafarma (6,8 mil), Viva Sorte (6,4 mil), Cicatricure (6,1 mil), Globoplay (4,9 mil), Marabraz (4,4 mil), Dove (4,2 mil) e King Star (4,1 mil).

A maioria desses anúncios foram exibidos pela Record. 30% das campanhas dessas três marcas líderes em aparição forma exibidas na emissora do bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus.

Vale ressaltar que a exibição das marcas não está atrelada ao valor que elas pagam para as TVs. A Verisure é anunciante primordial de programas populares, que falam de violência.

Seus comercias aparecem especialmente em atrações como o Cidade Alerta e Balanço Geral, da Record; e Brasil Urgente, da Band. A empresa também anuncia em alguns telejornais da Globo.

Comerciais de 30 segundos nestes programas custam entre R$ 70 mil e R$ 120 mil, segundo preços divulgados em seus sites comerciais.

O fato também chama atenção pelo curto período da Verisure no Brasil. Fundada em 1988, a empresa iniciou suas operações no Brasil em agosto de 2013, atuando nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e litoral de São Paulo.