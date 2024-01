SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Globo de Ouro este ano fez piada com alguns dos temas mais polêmicos do cinema no último ano. Responsável por apresentar a cerimônia, o comediante Jo Koy fez piada com a prótese de nariz usada por Bradley Cooper no filme "Maestro" e a cena de "Saltburn" em que Barry Keoghan dança nu.

Jo Koy também fez piada com sua contratação de última hora para o evento. "Eu consegui este trabalho há dez dias, peço desculpas", disse empolgado para a plateia logo no começo da noite.

Em seguida, ele afirmou que não viu todos os filmes e séries indicados ao prêmio este ano, e citou que ainda vai terminar de assistir "Oppenheimer". "O filme podia ter mais uma hora", declarou no palco do evento. "Minha meta para 2024 é terminar 'Oppenheimer' em 2025."

O apresentador ainda fez piada com "Barbie", definindo a produção como o filme da boneca que tem peitos. A transmissão registrou desconforto nas reações dos diretores dos dois longas, Christopher Nolan e Greta Gerwig, ao monólogo.