LOS ANGELES, EUA (FOLHAPRESS) - Enquanto os convidados ilustres do Globo de Ouro jantavam bacalhau com molho de missô do Nobu, em mesas fartas de Moët & Chandon, os jornalistas que cobriam o evento passavam por uma noite mais tradicional à base de cerveja, lasanha vegetariana e muitos cookies, que só duraram duas horas e logo foram retirados da mesa.

E quem poderia comer com o desfile ininterrupto de estrelas pelo salão? Uma das surpresas da noite foi a francesa Justine Triet, de "Anatomia de uma Queda", que bateu "Barbie", "Oppenheimer" e "Assassinos da Lua das Flores" para levar o prêmio de melhor roteiro e ainda vencer a categoria de filme estrangeiro.

"Claro que é totalmente impressionante para mim. Estou tão feliz. São todos diretores geniais", disse Triet, diretora e roteirista. Ela contou aos jornalistas que sabe se a protagonista, interpretada por Sandra Hüller, matou ou não o marido, mas que era importante não falar sobre isso nas filmagens. O segredo segue até hoje.

Quando Triet estava prestes a sair do palco, uma jornalista aproveitou para gritar uma última perguntinha: "Mas ela matou?" E Triet provocou de volta: "Te conto daqui a dez anos!"

Paul Giamatti, melhor ator em comédia pelo papel de professor ranzinza em "Os Rejeitados", disse que era um estudante esquisito quando jovem e que matava muita aula. "Mas eu ia para a biblioteca. Ia atrás de coisas que não deveria ler, ficção científica e horror."

Jeremy Allen White, da série "O Urso", falou duas vezes com os jornalistas, primeiro ao receber o prêmio de melhor ator e depois, quando ganhou o de melhor comédia ou musical. Em ambas as ocasiões, foi lembrado de sua campanha sexy de cueca para a Calvin Klein, lançada há dois dias.

"Se você olhar de novo [para a foto da campanha], bem cuidadosamente, vai ver que o elenco todo de ?O Urso? está lá", brincou Ayo Edebiri, vencedora do prêmio de atriz de comédia.

White diz que não sabe de nada sobre o futuro de seu personagem, o chef Carmy, mas, se ele conseguir sair do freezer onde ficou trancado no último episódio, acha que merece ter uma conversa franca com Claire, interpretada por Molly Gordon. "Ela é tão gentil e adorável. No mínimo merece um pedido de desculpas", disse.

O elenco de "Succession", grande vencedor da noite entre os indicados de televisão, veio em peso e ainda fez bagunça. Kieran Culkin, que venceu melhor ator de drama, pegou o microfone dos jornalistas para perguntar ao colega Matthew Macfadyen, o vencedor de melhor coadjuvante, quem era de fato o mais alto do elenco ?uma piada interna com Nicholas Braun, o primo Greg, que tem mais de dois metros de altura.

"Sinto saudade da nossa dupla Tom e Greg", disse Macfadyen, sobre seu personagem, Tom Wambsgans. "Mas somos amigos pessoais. Temos nossos momentos pessoais de Tom e Greg."

O elenco de "Beef" veio comemorar a vitória principal de melhor série limitada e também de melhor atriz para Ali Wong e de ator para Steven Yeun. "Se teremos uma segunda temporada, depende da Netflix. Estamos prontos para o que decidirem, mas há muitas histórias que gostaria de escrever também", disse o criador da série, Lee Sung Jin.

Ali Wong afirmou que não sabia ainda onde ia exibir seu novo troféu, mas, ao pesar o objeto na mão, fez uma piadinha. "Isso aqui é como uma arma medieval. Vou guardá-lo num lugar bem seguro", brincou. "Tenho crianças pequenas em casa."