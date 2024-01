RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O filho de Priscilla Presley, Navarone Garcia, 36, vocalista do conjunto Them Guns, falou da sua dependência química. De acordo com ele, o cantor foi salvo pela mãe da "maldição de Elvis Presley".

O artista abriu o jogo sobre como o fentanil quase o matou. Em entrevista ao The Sun, ele contou que estava gastando £ 3 mil por mês, equivalente a mais de R$ 15 mil.

Navarone contou que teve sorte em escapar do vício. Ele, cujo pai é um produtor de cinema brasileiro Marco Garibaldi, com quem Priscilla esteve por 21 anos, desabafou sobre a dependência. "É muito letal. Se você não tem nenhuma tolerância, você morre na primeira vez que faz isso. Então é uma coisa assustadora, assustadora", disse ele.

O filho de Priscilla Presley fala da ajuda essencial da sua mãe contra o vício. "Fui para a casa da minha mãe por cerca de um mês me recuperando do meu problema. Minha mãe me ajudou. Ela me ajudou a fazer tudo", desabafou ele, que ficava indisposto e se sentia um "inútil".

Navarone experimentou heroína pela primeira vez aos 17 anos, mas tinha 29 quando o fentanil entrou na sua vida. "Mamãe me salvou da 'maldição de Elvis'. Era insuportável", desabafou ele.