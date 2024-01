SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A nova integrante do BBB 24, Isabelle Nogueira, 31, chega ao reality para mostrar a cultura do Amazonas para todo o Brasil.

A dançarina e influenciadora de Manaus é musa do Boi Garantido no festival de Parintins, que acontece entre junho e julho na cidade amazonense.

Amante dos animais, Isabelle tem amizade com um papagaio, uma arara e dois macaquinhos, que moram em santuários de preservação que ela visita com frequência. Ela também tem animais domésticos, como o cãozinho Félix.

Solteira há pouco mais de um mês, Isabelle afirma que gosta de relacionamentos sérios e longos e que nunca entrou em aplicativos de paquera.

Cunhã-Poranga, que significa mulher bonita em tupi-guarani, é o título que se dá ao cargo de Isabelle no Boi Garantido do festival de Parintins. Ou seja, a nova integrante do BBB é musa máxima no festival folclórico de sua região.

Apaixonada pela natureza amazônica e pelas tradições populares de seu povo, Isabelle promete mostrar um pouco da cultura local ao Brasil todo.

Essa foi a primeira vez que Isabelle se inscreveu no BBB. A musa também é pós-graduada em gestão escolar e metodologia do ensino superior.

Puxadinho

Após disputar apenas uma vaga contra outras 5 mulheres, Isabelle foi escolhida pelo público para entrar no "puxadinho" do BBB 24. Ou seja, ela já entra na casa com um ar de queridinha, afinal disputou os votos do público antes mesmo de o reality começar.