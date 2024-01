SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A pré-seleção para mais duas vagas no BBB 24 (Globo) terminou na noite desta segunda-feira (8) e Davi Brito foi o nome escolhido pelo público dentre os participantes homens, com 60,94% da preferência da audiência. O jovem tem 21 anos e é motorista de aplicativo em Salvador, na Bahia.

Outros 18 nomes já foram confirmados no reality show. Ele já entra com vantagem no programa: Davi estará imune e não vai poder ser selecionado no primeiro Paredão.

"Tenho o sonho da minha vida de ser médico e enxerguei uma oportunidade dentro do Big Brother de entrar e pagar a minha faculdade à vista", diz ele em vídeo de divulgação.

Davi não tinha perfil no Instagram e criou uma conta quando seu nome foi cotado pela produção da emissora. O brother afirma ter medo de andar de avião e conta que, quando foi ao Rio de Janeiro para a etapa de seleção, pediu para segurar a mão do passageiro ao lado.