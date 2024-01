SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lil Nas X está de volta ?e com uma nova polêmica, claro. Na sexta-feira, dia 12, o rapper lança uma nova música, intitulada "J. Christ". De acordo com o artista, o novo single é dedicado ao homem que teve "o maior retorno de todos os tempos".

A expectativa é de que "J. Christ" seja a faixa de abertura do segundo álbum do rapper, ainda sem data de lançamento. Na capa do single, Nas imita o próprio Jesus Cristo sendo crucificado. No mês passado, o artista divulgou, no X, trechos de um videoclipe de uma música acústica.

Nas imagens, ele aparece dançando sozinho num deserto, com uma camiseta que dizia "Se Deus não existe, quem está rindo de você?". "Vocês se incomodariam se eu entrasse na minha era cristã", ele questionou os seguidores, na legenda da postagem.

A letra dessa música inclui versos como "eu invoco os anjos/ estou me esforçando para enfrentar a minha dor/ Dê me esperança quando sentir/ Dê-me esperança quando sentir menos". Ainda não se sabe se essa é a própria "J.Christ", que será lançada em breve.