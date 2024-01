RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O rapper Lee Carter, 52, foi acusado de sequestrar e manter em cativeiro uma mulher sem-teto por mais de quatro anos.

O rapper de Houston, nos Estados Unidos, manteve a vítima presa na garagem da casa dele. Lee Carter deixou a mulher em condições precárias no local, mas em abril do ano passado ela foi encontrada.

O Gabinete do Promotor Distrital do Condado de Harris informou como a vítima foi encontrada. Ela usou o notebook do rapper para "comunicar ao 911 que estava sendo detida contra sua vontade". No entanto, os detalhes sobre como ela conseguiu o aparelho não foram divulgados.

Condições precárias na garagem: Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Houston encontrou a mulher trancada, em condições precárias. Ela estava em um quarto que tinha "um vaso sanitário improvisado que não dava descarga", um colchão "coberto de vômito fresco" e alguns pacotes de batatas fritas.

A mulher foi encontrada desnutrida "com um fedor pungente", pesando 30kg e vestindo uma camiseta e shorts que "estavam imundos".

Sexo com o rapper: A mulher disse que era forçada a fazer sexo com Lee Carter, que a alimentava com drogas.

Embora ela tenha sido encontrada em abril, a prisão do rapper aconteceu somente na semana passada. De acordo com as autoridades locais, o homem foi acusado de sequestro qualificado na última quinta-feira (4). Os documentos não apontam o motivo da demora de quase nove meses para a prisão do suspeito.

Preso, o rapper conseguiu pagar a fiança. Lee Carter desembolsou US$ 100 mil e foi colocado em liberdade no domingo passado (7).

Para as autoridades, a mulher contou como foi presa pelo rapper. Aproximadamente quatro ou cinco anos atrás, ela pedia esmola em Houston quando Lee Carter, supostamente, a pegou, dizendo que a ajudaria. Segundo a denúncia, ela estava grávida quando o rapper a sequestrou. Poré, não foi informado se ela teve o bebê.

A defesa do rapper disse que a mulher, na verdade, é uma companheira de Lee Carter. "É um relacionamento romântico", disse o advogado George Powell. Segundo ele, os dois estavam juntos há anos e tem um filho. Sobre as condições da garagem, Powell afirmou que ainda não viu o espaço onde os promotores dizem que a mulher estava presa. O advogado também informou que desconhecia o nome artístico de seu cliente e não tinha qualquer informação sobre sua carreira musical.