SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora irlandesa Sinéad O'Connor morreu de causas naturais, informam as autoridades britânicas. Sendo assim, um representante da Justiça de Southwark, em Londres, confirmou ao portal TMZ que o legista encerrou a investigação do caso. A cantora morreu em julho do ano passado, aos 56 anos, sem que o público soubesse o motivo.

Em toda a sua carreira, O'Connor sofreu com uma série de problemas relacionados à saúde mental, que foi agravada com a morte de seu filho, Shane Lully, em 2022. Ele tratava uma depressão. Desde cedo, a artista também teve de enfrentar seus próprios traumas.

Na adolescência, O'Connor foi abusada fisicamente pela mãe, que a internou em um hospital psiquiátrico por causa das faltas na escola. Naquela época, O'Connor aplicava também pequenos furtos, o que pesou na decisão da mãe.

Nascida em Dublin em 1966, O'Connor tem dez álbuns de estúdio gravados. Além do sucesso que a projetou internacionalmente, "Nothing Compares 2 U", ela ainda é a voz de canções como "The Emperor's New Clothes", "Sacrifice" e "The Last Day of Our Acquaintance".

O?Connor também teve uma carreira marcada por polêmicas. A maior delas aconteceu em outubro de 1992, quando a cantora rasgou a foto do papa João Paulo 2º no palco do programa americano "Saturday Night Live", da NBC.